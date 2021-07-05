Türkiye Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili süresi belli oluyor

Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili süresi belli oluyor

Türkiye

Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Kurban Bayramı tatili süresi belli oluyor

Son dakika haberi... Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kurban Bayramı tatil süresinin açıklanması bekleniyor.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 16:09 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi, Covid-19 aşı programı ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAMA VE YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Covid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ BELLİ OLACAK, TURİZM TEDBİRLERİ KONUŞULACAK

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

BAKAN AKAR BİLGİ VERECEK

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

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