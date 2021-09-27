Türkiye Son dakika: Kabine Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı! Yeni koronavirüs yasakları, fahiş fiyat...
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Son dakika: Kabine Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı! Yeni koronavirüs yasakları, fahiş fiyat...

Türkiye

Son dakika: Kabine Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı! Yeni koronavirüs yasakları, fahiş fiyat...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kritik Kabine Toplantısı saat 15.55'de başladı. Kabine Toplantısı'nda gündem, fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Aşılama çalışmaları ve okullarda son durumun konuşulacağı toplantıda 'Yeni koronavirüs tedbirleri - yeni koronavirüs yasakları olacak mı?' sorusu da cevap bulacak. Kabine Toplantısı'nda ayrıca yeni yasama yılı ve ABD temasları ele alınacak.

27 Eylül 2021, Pazartesi 16:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.55'te başlayan toplantıda gündem, fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.

En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

VAKA ARTIŞLARI

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle yeni tedbirler alınacak mı, yeni yasaklar olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Konuya dair açıklama Kabine Toplantısının ardından belli olacak.

OKUL VE SINIFLARIN DURUMU

Yeni yasak ve tedbir kararları alınacak mı sorusu vatandaşların gündeminde. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Artan vaka sayıları ve son dönemde okullarda gerçekleştirilen karantina ve kapatılan okul ve sınıflar gibi birçok konu başlığı toplantıda ele alınacak. Toplantının sona ermesinin ardından alınabilecek olan yeni karar ve tedbirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

KORONAVİRÜSTE YENİ YASAK VE TEDBİRLER ALINACAK MI?

Yeni yasak ve tedbirlerin alınıp alınmayacağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının ardından belli olacak. Alınabilecek olan kararların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması gerçekleştirmesi bekleniyor.

YENİ YASAMA YILI

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak.

Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.

ABD TEMASLARI GÜNDEMDE

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması da bekleniyor.

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