Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimizle paylaştığımız reform gündemimizi belirlediğimiz takvime uygun şekilde yürüttük. Ekonomide cari açığının azaltılmasına üretimin güçlendirilmesine yönelik çok sayıda reformu hayata geçirdik. İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyuna sunduk. 3 hafta önce de ekonomi reformlarımızı kamuoyuna açıklamıştık.

Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız. Bir bu reformlara sahip çıkacağız.

YENİ ANAYASA SÜRECİ

En önemli reform başlığımız milletimize verdiğimiz sivil anayasa sözümüzdür. Anayasalar yaşayan metinler olduğu için elbette gerektiğinde değiştirilebilir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize kazandırdıklarını salgın sürecinde daha iyi gördük. Hızlı karar alma mekanizması ülkemizi bu dönemde pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır. Sistemi artık üçüncü yılına yaklaşan tecrübeler ışığında geliştirilmesi gerektiğinin farkındayız. Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. Gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayan yeni bir anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum. Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır.

''TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPIN''

Dünyanın en güzel ve kadım coğrafyasındaki bin yıllık varlığımızı sürekli güçlendiriyoruz.

Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri bir seviyedeyiz. Tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum: Gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Bugün yatırım yapanlar da çok kısa bir sürede aynı kazançları elde edeceklerdir. Ülkemizde yapılacak yatırımların küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor.

2023 HEDEFLERİ

Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum.

Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üzerinde yükseltiyoruz. Tuzakları bozarak önümüzde çıkan engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturmakta kararlıyız. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini anlayanlar şimdi de gözlerini milletimizin birliğine dikmiştir. Milletimiz bu oyunu gördüğü için istiklali ve gözü gibi sakındığı evlatlarına emanet edeceği istikbali etrafında sıkı sıkıya kenetlenmiştir.