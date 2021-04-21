Siyaset Son dakika: Kabinede değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Kabinede değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Siyaset

Son dakika: Kabinede değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 01:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilmesiyle yerine Mehmet Muş Ticaret Bakanı olarak atandı.


AA

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