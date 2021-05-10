Son dakika: Kabus geri döndü! Kene ısıran çiftçi hayatını kaybetti

Sulsusaray ilçene bağlı Sarıyaprak köyünde çiftçilik yapan, 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, 6 gün önce boynundan ısıran keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

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KKKA hastalığı nedeniyle ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sapsağlam, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Hüseyin Sapsağlam’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.



