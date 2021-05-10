Türkiye Son dakika: Kabus geri döndü! Kene ısıran çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika: Kabus geri döndü! Kene ısıran çiftçi hayatını kaybetti

Türkiye

Son dakika: Kabus geri döndü! Kene ısıran çiftçi hayatını kaybetti

Tokat'ta, kene tarafından ısırılan 6 çocuk babası çiftçi Hüseyin Sapsağlam Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından hayatını kaybetti.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Sulsusaray ilçene bağlı Sarıyaprak köyünde çiftçilik yapan, 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, 6 gün önce boynundan ısıran keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu.


KKKA hastalığı nedeniyle ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sapsağlam, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Hüseyin Sapsağlam’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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