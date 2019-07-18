Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı.

Can pazarının yaşandığı kazada, araçtakilerin bazıları dışarı fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 15 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı saptandı.

Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşayın minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 15 olduğunu söyledi. Kendilerine gelen ilk bilgiler üzerine olay yerine hemen 20'nin üzerinde ambulans sevk edildiğini belirten Vali Bilmez, bölgede sağlık ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, Van'daki hastanelerde de yaralılara müdahale edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

DHA