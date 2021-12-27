Gelen bir son dakika haberine göre, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y. hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi.









Şüpheli Emrah Y.'nin hakimlikteki savunmasında "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Hakimlik de şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAHA ÖNCEKİ SUÇUNDA 15 YIL ERKEN TAHLİYE EDİLMİŞ

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz hakkında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

Metroda terör estiren Emrah Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl Aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1,5 yıl erkenden tahliyeye edildiği öğrenilmişti.















