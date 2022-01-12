Son dakika! Kadıköy metrosundaki saldırgan Emrah Yılmaz için istenen ceza belli oldu
İstanbul Kadıköy - Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla kadınlara küfür ve hakaret eden Emrah Yılmaz hakkında istenen ceza belli oldu. Emrah Yılmaz için 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
12 Ocak 2022, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz Kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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