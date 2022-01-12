Türkiye Son dakika! Kadıköy metrosundaki saldırgan Emrah Yılmaz için istenen ceza belli oldu

Son dakika! Kadıköy metrosundaki saldırgan Emrah Yılmaz için istenen ceza belli oldu

Türkiye

Son dakika! Kadıköy metrosundaki saldırgan Emrah Yılmaz için istenen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy - Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla kadınlara küfür ve hakaret eden Emrah Yılmaz hakkında istenen ceza belli oldu. Emrah Yılmaz için 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz Kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



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