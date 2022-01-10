Türkiye Son dakika: Kadıköy metrosundaki saldırıyla ilgili gelişme! Metro yetkilileri...

Son dakika: Kadıköy metrosundaki saldırıyla ilgili gelişme! Metro yetkilileri...

Türkiye

Son dakika: Kadıköy metrosundaki saldırıyla ilgili gelişme! Metro yetkilileri...

Kadıköy-Tavşantepe Emrah Yılmaz isimli saldırganın Senanur Damgacı'yı bıçakla tehdit etmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Mağdur Senanur Damgacı olay yerinde özel güvenlikçi olmadığı için ayrıca metro yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu ifade etmişti. Olayla ilgili flaş gelişme ortaya çıktı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 16:15 Son Güncelleme:
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İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz’la ilgili soruşturmada, yeni gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul Emniyeti, olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.

Soruşturmada mağdur Senanur Damgacı olay yerinde özel güvenlikçi olmadığı için ayrıca metro yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu ifade etmişti. Savcılığın metro yetkilileri hakkında ‘görevi ihmal’ iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.



"GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOKTU" İDDİASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada emniyet, metro saldırganı Emrah Yılmaz’ın Senanur Damgacı’yı bıçakla tehdit ettiği olayda, o bölgede özel güvenlik görevlisi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.

Savcılığın olayla ilgili ayrı bir soruşturma yürüttüğü olayda ihmali bulunan metro yetkilileri hakkında yürütülen bu soruşturma kapsamında tüm güvenlik görüntülerinin inceleneceği belirtildi. Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri için emniyete yazı gönderildi.

Metro saldırganı Emrah Yılmaz, ‘Evden bileyletmek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği’ şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak. 

‘UÇAN TEKME’ İDDİASI İNCELENECEK

Saldırgan Emrah Yılmaz hakimlik sorgusunda, astım hastası olduğu için metroda maskesini takmayan bir kişiyle tartıştığını, o sırada Senanur Damgacı’nın olaya müdahil olduğunu, sonradan tekvandocu olduğunu öğrendiğini ve kendisine uçan tekme atarak, saldırdığını ileri sürmüştü. Savcılık görüntüleri inceleyerek, bu iddiayla ilgili de değerlendirme yapacak.

Saldırgan Yılmaz’ın avukatı olayın öncesine ait görüntülerin henüz medyaya yansımadığını, bu görüntüler geldiğinde gerçeğin ortaya çıkacağını ileri sürmüştü.

Müvekkiline tekme atıldığını, hakaret edildiğini, ağır tahrik altında kendisini korumak amaçlı hareket ettiğini iddia etmişti.

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