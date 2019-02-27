Son dakika... Kadıköy'de kadın bacakları bulundu

İstanbul Acıbadem'de bir çöp konteynerinde iki kadın bacağı bulunması üzerine polis alarma geçti

27 Şubat 2019, Çarşamba 12:04 Son Güncelleme:
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Son dakika... Kadıköy'de kadın bacakları bulundu

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları, kadına ait bacağı fark etti. Durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu.

Polis aynı kadına ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme yaptı.

 İncelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

DHA

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