Türkiye Son dakika: Kadının yalanını kamera ortaya çıkardı! Kocasının dikkatini çekmek için yapmış
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Son dakika: Kadının yalanını kamera ortaya çıkardı! Kocasının dikkatini çekmek için yapmış

Türkiye

Son dakika: Kadının yalanını kamera ortaya çıkardı! Kocasının dikkatini çekmek için yapmış

İstanbul Fatih’te kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı. Seda A. isimli kadın, ellerini tırnaklarıyla çizip çantasını çöpe atarak akılalmaz gaps yalanını uydurmuş. İşte son dakika haberinin detayları...

26 Mayıs 2021, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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İskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak’ta bulunan bir binanın üst katında gasp mağduru bir kadın olduğu ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekiplere Seda A. olduğu öğrenilen kadın, öğle saatlerinde ekmek almak için fırına gittiğini, eve döndüğü sırada ise, arkasından gelen 1.70-1.75 boylarında, kilolu, sarı tişörtlü bir kişinin kendisine saldırdığını anlattı.



Seda A., saldırganın arkasından yaklaşıp, karnını sıktığını, kendisini yere düşürdüğünü ve tırnakları ile ellerini çizerek, içinde 300 TL ve sürücü belgesi bulunan çantasını alıp, kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri, kadının geçtiği güzergahtaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Görüntülerden yalnız yürüyen kadına herhangi bir saldırı olmadığı, eşkale uygun bir kişinin bulunmadığı belirlendi. Görüntülerden kadının çantasını çöp konteynerine kendisinin attığı, elini de tırnaklarıyla kendisinin çizdiği görüldü.

Kocasının kendisiyle ilgilenmediğini, ilgisini çekebilmek için gasp yalanını uydurduğunu söyleyen Seda A. hakkında suç uydurmak suçundan işlem yapıldı. Seda A.'nın, sağlık raporu alınmak üzere doktora sevk edilecek.

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