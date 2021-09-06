Türkiye Son dakika: Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Son dakika: Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre, Karabük’te, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Kaza öğleden sonra Karabük-Eskipazar yolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi.

Ayhan Demirdaş (48) yönetimindeki 78 SS 222 plakalı otomobil ile Yasin Türkan (26) yönetimindeki 38 NR 546 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Raşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)

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