İstanbul Beşiktaş'ta 3 Rus turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven hakim karşısına çıktı. Turistleri öldürmek gibi bir amacı olmadığını söyleyen Yurtseven, “Durduk yere bana sataştılar. Aşağılayıcı hareketleri vardı. Şahısları tanımıyorum, husumetim yok. Öldürmek için bir nedenim yok, amacım yaralamak da değildi” dedi.









Beşiktaş'ta 24 Ocak 2021 tarihinde kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven 3 Rus turiste bıçakla saldırarak yaralamıştı. Olayın ardından yakalanan Yurtseven hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven avukatı ile birlikte katıldı. Müşteki 3 Rus turist ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık Yurtseven, eskiden garson olarak çalıştığını ancak bir süredir işsiz olduğunu söyledi.

“DURDUK YERE SATAŞTILAR”

Olay günü turistlerin durduk yere kendisine sataştığını söyleyen Yurtseven, “Az çok İngilizce biliyorum ama ne söylediklerini tam anlamadım. Aşağılayıcı hareketleri vardı. Kılık kıyafetim bozuktu. Ya dalga geçiyorlardı ya da benden şüpheleniyorlardı” dedi. Kavganın arbedeye dönüştüğünü anlatan Yurtseven, “Çadır kurmaya gidiyordum. Malzemeler çantamdaydı. Bıçak da çantadaydı. Bıçak denemez, çakı gibi bir şeydi. Ben bıçağı korkutmak için salladım. Yaralandıklarını bilmiyorum” dedi.

Milliyet







