Son dakika! Kahramanmaraş’ta otomobil tarlaya uçtu: 3 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında araçta bulunanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolu, Demircilik Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Elbistan’a giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki buğday tarlasına uçtu.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.