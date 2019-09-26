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Son dakika... Kamu bankalarından taşıt kredisi kampanyası

Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

26 Eylül 2019, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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Son dakika... Kamu bankalarından taşıt kredisi kampanyası

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019


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