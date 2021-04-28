Son dakika... Kamuda yeni düzenleme hazırlığı! Tam kapanma sonrası…

Son dakika haberleri... Tam kapanma yarın akşam başlıyor. Yarından itibaren gelen tam kapanmayla istisnalar dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Evde çalışan kamu personeli belgesi ya da görev bildirim formuyla dışarı çıkacak ancak görev yerinde olacak personelin ise okulların kapanmasıyla çocuklarıyla ilgili endişeleri gündeme geldi. Süreçle ilgili kamu personeli tarafından soru işaretleri var. Evden çalışan personele belge zorunluluğu getirilirken, evde çocuğu olan ve kapanmadan dolayı okula gönderemeyen çalışanlarla ilgili 2 bakanlık kısa süre içinde yeni kararı açıklayacak.

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Yarından itibaren gelen tam kapanmayla istisnalar dışında dışarı çıkmak yasak olacak. Evde çalışan kamu personeli belgesi ya da görev bildirim formuyla dışarı çıkacak ancak görev yerinde olacak personelin ise okulların kapanmasıyla çocuklarıyla ilgili endişeleri gündeme geldi. Bu endişeleri gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yeni karar almaya hazırlanıyor.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun konunun detaylarını aktardı;

Bu soruların cevapları kısa sürede netleşecek. Bakan Soylu da şunu belirtti: "2 bakanlık üzerinde çalışıyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı, ikincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı." Bir çalışma yapıldıktan sonra bir istisna koyulması beklentisi var. Bu konuya ilişkin de çalışmalar sürüyor.

Bakan Soylu kreşlerle ilgili de "Bu iki bakanlık değerlendirmeyi yapacak. Onlar çalışır" demişti. Bakan Soylu, "Onların kararına göre biz de istisna koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmaya çalışıyoruz" vurgusu yapmıştı Bakan, özellikle de özel sektör çalışanlarına ilişkin vurgu yapmıştı. Bunun da altını çizelim.

GÖREV BİLDİRİM FORMU ŞARTI

Evde çalışan kamu personeli de yasaklar kapsamında olacak. Sokağa çıkamayacaklar. Onların için de şöyle bir düzenleme geliyor. Görev bildirim formu olacak. Bu formu gösterdikten sonra yani personel kartını gösterdikten sonra kontrol noktasından geçebilecekler. Son düzenlemeler ve alınacak kararların çerçevesi bu şekilde.

'KREŞLERDE İSTİSNA KONUSU DEĞERLENDİRİLECEK’

Dün yaptığı açıklamada kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile kapatıldığını belirten Bakan Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz. Eğer bu hareketliliği, mobilizasyonu, istisnaları mümkün olduğunca azaltırsak bu hepimizin faydasına. Bazı gruplar var, 'Bize de istisna yapın' diyorlar. Bir önceki kısmi kısıtlama genelgemizde 'kamuda çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olanlara izin verilsin' dedik. İşin o kısmını çözmüş olduk. Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz" diye konuşmuştu.

Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin de ilgili bakanlıkların bir değerlendirme ortaya koyacaklarını söylemişti.