Son dakika! Kamuya ait borçların yapılandırılma süresi uzatıldı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim'e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.