Türkiye Son dakika Kanal İstanbul açıklaması! Bakan duyurdu

Son dakika Kanal İstanbul açıklaması! Bakan duyurdu

Türkiye

Son dakika Kanal İstanbul açıklaması! Bakan duyurdu

Kanal İstanbul projesi ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dakika açıklamasında bulundu.

19 Nisan 2021, Pazartesi 11:54 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan Kuzey Marmara Otoyolu incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. İsmailoğlu, “Elbette Marmara Bölgesi’nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu’nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi’nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır. Dünyada yük trafiği artarken denizyolu taşımacılığı önemini artırarak Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri haline gelirken Boğazlar'dan geçen yük miktarının her yıl artacağı da açıkça görülmektedir. Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da güvende değil, malımız da çevremiz de. İşte bu yüzden Kanal İstanbul’u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız." diye konuştu.

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