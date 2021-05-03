Son dakika: Kanal İstanbul açıklaması! Bakan Karaismailoğlu temel atılacak tarihi duyurdu
Son dakika haberine göre, Kanal İstanbul için tarih veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak.' dedi. Karaismailoğlu ayrıca, 'Kanal İstanbul depremi tetikler' iddialarına yanıt verdi.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 10:31 Son Güncelleme:
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Son dakika açıklamasında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal istanbul'la ilgili "Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak." ifadelerini kullandı.
KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLER İDDİASI
'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir riskin bulunmadığının belirlendiğini söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, Kanal istanbul'a yabancı yatırımcılardan da yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.
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