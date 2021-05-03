Son dakika açıklamasında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal istanbul'la ilgili "Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak." ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL DEPREMİ TETİKLER İDDİASI

'Depremi tetikler' iddiaları hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda böyle bir riskin bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Kanal istanbul'a yabancı yatırımcılardan da yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.