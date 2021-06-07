Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu bir kez daha Kanal İstanbul projesine dair konuştu. "Kanal İstanbul projesi ile hizmetlerimizi taçlandıracağız" diyen Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nı layık olduğu huzura, temizliğe ve sakinliğe kavuşturacağız" dedi.



