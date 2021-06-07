Son dakika: Kanal İstanbul ile ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş açıklama
Son dakika haberine göre, Kanal İstanbul ile ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Kanal İstanbul projesi ile hizmetlerimizi taçlandıracağız.' ifadelerini kullandı.
07 Haziran 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu bir kez daha Kanal İstanbul projesine dair konuştu. "Kanal İstanbul projesi ile hizmetlerimizi taçlandıracağız" diyen Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nı layık olduğu huzura, temizliğe ve sakinliğe kavuşturacağız" dedi.