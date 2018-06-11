Son dakika! Kanser hastalarına 'fark' müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah önümüzdeki dönemde kanser cerrahisini de fark ücreti alınmayan hizmetler arasına alacağız. Bunun hazırlıklarını da yaptık" dedi.

Mart ayında da yine kanser hastaları için ilaç müjdesi gelmişti. Bakan Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanser ilacı ödeme listesine 4 ilaç daha eklendiğini açıklamıştı.

İLAÇLAR DA GERİ ÖDEME LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Bakan Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenlemelerin olabileceğini belirterek şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli şey. İstatistiklere baktığımız zaman en önemli başlıklardan birisi, TÜİK rakamlarında da sağlık çıkıyor. Bu yüzden çok hassasiyetle ve titizlikle çalışıyoruz, kesinlikle maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Yine açıklayacağımız Resmi Gazete'ye gönderdik, 4 tane daha kanser ilacımızı geri ödeme listesine aldık, onun dışında çok sayıda ilacımız geri ödeme listesine girmiş durumda" demişti.