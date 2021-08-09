Son dakika haberine göre; 500 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir dükkanda yangın çıktı. Klimanın neden olduğu belirtilen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar paniğe neden olurken yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.







