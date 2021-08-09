Türkiye Son dakika: Kapalıçarşı'da yangın çıktı

Son dakika: Kapalıçarşı'da yangın çıktı

Türkiye

Son dakika: Kapalıçarşı'da yangın çıktı

Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir dükkanda yangın paniği yaşandı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 17:47 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; 500 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın Mahmutpaşa Caddesi tarafındaki girişindeki bir dükkanda yangın çıktı. Klimanın neden olduğu belirtilen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar paniğe neden olurken yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.



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