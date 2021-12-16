Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, 16-21 Aralık tarihlerinde kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesinin ve kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için, “karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor” dedi.

Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı düştü. İstanbul Valiliği de 16-21 Aralık tarihinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kentte hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece altında seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; ilimizde 16-21 Aralık 2021 tarihlerinde beklenen hava durumu aşağıya çıkarılmıştır. Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

16.12.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

17.12.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

18.12.2021 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19.12.2021 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20.12.2021 Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

21.12.2021 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor."

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA DİKKAT

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için, “Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor”

İstanbul’da pazartesi akşamı Salı ve çarşamba günleri önceleri karla karışık yağmur sonra kar yağışı olasılığı artıyor. Salı gecesi sıcaklık 1 C ye çarşamba gündüz 3-4 C ye düşebilir” şeklinde açıklama yaptı.



