Son dakika: Kar tatili haberleri art arda gelmeye başladı!

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

RİZE VE ARTVİN

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Rize ve Artvin'de tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

VALİ ÇEBER'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Rize Valiliği tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklamada Vali Kemal Çeber, eğitim-öğretime bugün için ara verildiği kararını 'sevgili atmacalarım' diyerek seslendiği öğrencilere esprili dille duyurdu. Yapılan paylaşımlarda; "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadelerinde bulunuldu.

Artvin Valiliği'nce yapılan duyuruda da "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

HAKKARİ'DE OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edilirken, 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi.

Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Kastamonu'da bazı ilçelerde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkez, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi.

Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.

BOLU’DA OKULLARA KAR TATİLİ

Bolu’da kar yağışı nedeniyle bugün okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle bugün bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca bugün engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

SİNOP

Sinop’ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Birkaç gündür aralıklı olarak gerçekleşen ve zaman zaman etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan Kürtün ve Torul ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma açtığı köy yolları yeniden kapanırken Gümüşhane Valiliği de yaptığı açıklamayla bu ilçelerin merkez ve köylerdeki okullarının tatil edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: “Yoğun kar yağışı nedeniyle Torul ve Kürtün İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 17.01.2022 (Pazartesi) tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir.”

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi.

VAN

Van'ın Gevaş ve Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 1 bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır' denildi.

ORDU

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu'da devam eden kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, 15 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında olan okullarda ise aynı tarihte bir gün eğitime ara verildiği, bu ilçelerde engelli olan ve hamile olan kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Asarcık Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, “İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

GİRESUN

Giresun’da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Giresun merkeze bağlı köylerde ve Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ve Yağlıdere, Bulancak, Espiye, Keşap, Piraziz ile Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bunun dışında Giresun merkezde ve Bulancak Yalıköy Şehit Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu'nda eğitime devam edilecektir” denildi.

DHA-İHA



