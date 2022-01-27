Türkiye Son dakika: Kar yağışı aniden bastırdı, şehir beyaza büründü

Son dakika: Kar yağışı aniden bastırdı, şehir beyaza büründü

Türkiye

Son dakika: Kar yağışı aniden bastırdı, şehir beyaza büründü

Son dakika haberine göre, Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

27 Ocak 2022, Perşembe 22:22 Son Güncelleme:
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Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.



Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Van'da kendini hissettirdi. Kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar aniden başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise kar yağışını fırsat bilip fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

VAN (İHA)

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