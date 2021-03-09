Son dakika kar yağışı uyarısı! Prof. Orhan Şen duyurdu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yarın akşam yağışların geleceğini ve perşembe-cuma günlerinde tüm ülkede yağışların olacağını duyurdu.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda perşembe günü tüm yurtta yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışların yarın akşam başlayacağını ve 2 gün boyunca tüm yurtta etkili olacağını duyurdu.

İÇ KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR, DOĞUDA KAR VAR

Prof. Dr. Şen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını belirtti.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Prof. Dr. Şen yağışların cumadan itibaren batıdan başlayarak ülkemizi terk edeceğini ifade etti.

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında perşembe günü tüm yurdun yağışlı olacağı açıklanmıştı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Paçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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