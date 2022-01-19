Türkiye Son dakika: Karayolları duyurdu! 12 nokta ulaşıma kapatıldı! İşte güncel yol durumu

Son dakika: Karayolları duyurdu! 12 nokta ulaşıma kapatıldı! İşte güncel yol durumu

Türkiye

Son dakika: Karayolları duyurdu! 12 nokta ulaşıma kapatıldı! İşte güncel yol durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan 12 noktayı duyurdu. 19 Ocak 2021 Çarşamba Saat 17.00 itibarıyla ülkemizdeki güncel yol durumu...

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:51 Son Güncelleme:
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Alınan önlemlere ilişkin bilgi verilirken, ulaşım durduğu noktalar da il il belirtildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

446 adet kar mücadele merkezinde 10.916 adet makine-ekipman ve 12.645 personel ile kar mücadelesi çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere; 540 bin ton tuz, 340 bin m3 tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolanarak kullanılmaktadır.

Ayrıca, yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 km kar siperi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir.

Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele araçları kameralar ve Araç Takip Sistemleri ile takip edilmekte, Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır.

İL İL SON DURUM

19 Ocak 2021 Çarşamba Saat 17.00 itibarıyla ülkemizdeki güncel yol durumu aşağıda yer almaktadır:

Ankara-İstanbul Otoyolu’nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesi sürdürülmektedir. Bolu Tüneli girişinde İstanbul yönü yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ankara yönünde trafik ağır seyretmektedir. Çaydurt -Yeniçağa Kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 km’lik konvoyun 1-2 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafik ağır akıcıdır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Trafik yoğunluğunun eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Nurdağı- Narlı Kavşağı arası, Gaziantep-Kuzey Kavşağı-Gaziantep Batı Kavşağı arası, Nizip KavşağıGaziantep Doğu Kavşağı arası ulaşıma kapatılmıştır.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu’nun Gaziantep ili otoyol kesiminde; toplam 20 araç ve 20 personel ile çalışmalar devam etmektedir.

Van-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Arapgir Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Van Gürpınar 10.45 itibarıyla Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Muş Tatvan Yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır

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