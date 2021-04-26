Türkiye Son dakika: Kargo gemisinde düşen Hintli denizcinin cansız bedeni Çanakkale'de bulundu

Son dakika: Kargo gemisinde düşen Hintli denizcinin cansız bedeni Çanakkale'de bulundu

Türkiye

Son dakika: Kargo gemisinde düşen Hintli denizcinin cansız bedeni Çanakkale'de bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İnceburun açıklarında hintli denizci kargo gemisinden düşmüştü. Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'nin cansız bedeni Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hamzakoy sahilinde bulundu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:13 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Taupse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na giden Singapur bayraklı 180 metre boyundaki 'Strategic Unity' adlı gemi, 24 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında Şarköy ilçesi İnceburun mevkiinden geçerken, Hintli gemici Khehra Jagjit Singii denize düştü. Kaptanın durumu yetkililere bildirmesinin ardından denize düşen gemici için 5 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgede arama çalışması başlattı. Akıntıyla sürüklenen gemicinin Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy sahilinde cansız bedeni, bu sabah yürüyüş yapan kişiler tarafından bulundu. 

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, gemi kaptanı tarafından teşhis edilen Hintli gemicinin cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'nin, olaydan 16 saat önce İstanbul'dan gemiye yeni dahil olduğu öğrenildi. 


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