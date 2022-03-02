Türkiye Son dakika: Karkamış'a 2 havan topu düştü

Son dakika: Karkamış'a 2 havan topu düştü

Türkiye

Son dakika: Karkamış'a 2 havan topu düştü

Son dakika haberine göre, Gaziantep’in Karkamış ilçesine akşam saatlerinde Suriye’den atılan 2 havan topu düştü. Bir çay bahçesi ile boş bir araziye düşen havan topları büyük bir gürültüyle patlarken, ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası ilçede büyük korku ve panik yaşandı.

02 Mart 2022, Çarşamba 00:28 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, akşam saat 22.00 sıralarında Suriye tarafından atılan 2 havan topu Karkamış ilçe merkezindeki bir çay bahçesi ile boş bir araziye isabet etti. İlçe merkezine düşen havan topları büyük bir gürültüyle patlarken, ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası ilçede büyük korku ve panik yaşandı.

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince patlamanın yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP (İHA)

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