Türkiye Son dakika: Karşılık bulamayınca yüzüne kimyasal madde dökmüştü, işte istenen ceza!

Son dakika: Karşılık bulamayınca yüzüne kimyasal madde dökmüştü, işte istenen ceza!

Türkiye

Son dakika: Karşılık bulamayınca yüzüne kimyasal madde dökmüştü, işte istenen ceza!

İstanbul Avcılar'da aşkına karşılık bulamayınca Yasemin Uzunçelebi'nin evine gizlice giren Mehmet Yıldız kimyasal madde döküp kaçmıştı. Talihsiz kadının yüzünün bir kısmının kemiklerine kadar erdiği ve görme yetisini kaybettiği belirlenmişti. Korkunç olayda Yıldız'a istenen ceza belli oldu.

03 Ocak 2022, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’nin yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Yıldız hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında sanık Yıldız’ın 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



YÜZÜ KEMİKLERİNE KADAR ERİDİ

Avcılar Merkez Mahallesi’nde 5 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (30) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün bir kısmının kemiklerine kadar erdiği ve görme yetisini kaybettiği belirlenmişti. Kimyasal madde ile yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

KİMYASALI FIRLATMIŞ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız’ın Yasemin Uzunçelebi’nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedildi.

Müşteki Uzunçelebi’nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan iddianame kapsamında Mehmet Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


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