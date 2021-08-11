Türkiye Son dakika: Kars'ta hortum korkusu! Evlerin çatıları uçtu!

Son dakika: Kars'ta hortum korkusu! Evlerin çatıları uçtu!

Türkiye

Son dakika: Kars'ta hortum korkusu! Evlerin çatıları uçtu!

Son dakika haberi...Kars'da çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Vatandaşlar korku dolu hortum anını kameraya kaydetti.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Kars'ın Halefoğlu köyünde çıkan hortum, birçok evde hasara neden oldu.


Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl merkezine bağlı Halefoğlu köyünde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Çok sayıda evde hasar gördüğü köyde vatandaşlar, hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Evi hasar gören Fevzi Nebioğlu, köyün dışında hortum oluştuğunu belirterek, "Hortum daha sonra köye doğru geldi. Evimiz, ahırımız hasar gördü." diye konuştu.



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