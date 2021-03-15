Kars’ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Mart Salı günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.03.2021 Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır."

DHA



