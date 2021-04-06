Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Kartal Cevizlik Mahallesi'ndeki olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybetti. Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise yaralandı.

Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Saldırgan Ahmet Salih B. kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / DHA