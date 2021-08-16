Selin ikiye ayırdığı Bozkurt’ta mahalleler arasında geçiş sağlamak için de Ezine nehri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri seyyar köprüler kuruyor. Öte yandan, Bozkurt ilçesinde selde kaybolanlar için zaman daraldı. Kurtarma ekipleri, kayıplara bir an önce ulaşabilmek amacıyla insan üstü bir çabayla mücadele ediyor.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini yerle bir eden sel felaketinde Ezine Çayı’nın üzerindeki 3 köprü de yıkılınca ilçe ikiye bölündü. Bozkurt’ta fotoğraflara da yansıyan üç binanın yıkıldığı Yılmaz Mahallesi’ne ulaşım Abana İlçesi’nde sağlam kalan tek köprü üzerinden ve dar dağ yollarından sağlanıyor.

HALATLARLA ERZAK TAŞINIYOR

Selin ardından genişliği 30 metreye ulaşan Ezine Çayı’nın diğer yanına ulaşmak karayolu ile 2-2.5 saat sürüyor. Çay üzerinde DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ekipler köprü yapmak için çabalıyor. Zaman zaman AFAD ekipleri yardım ulaştırabilmek için halatlarla karşıya erzak taşınıyor.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini açıkladı.

Bölgeye TIR’larla getirilen seyyar köprüler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve DSİ ekiplerince vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştirildi. Seyyar köprü çalışmalarının birkaç gün daha devam edeceği bildirildi.

EKİPLER BÖLGEDE

Bozkurt’ta sular çekilince ortaya çıkan dehşet, kendisini her gün yeni bir yüzüyle gösteriyor. Selin taşıdığı metrelerce yükseklikteki çamur ve ağaç yığınlarının temizliği için Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediye ekipleri görev yapıyor. AFAD, UMKE, polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri de felaketin yaşandığı Ezine Çayı’nın kenarında yıkılan binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Evlere dolan çamur ve balçık ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Özel eğitimli köpekler de devreye alınarak derelerde kayıp kişileri bulmak için aramalar yapılıyor. İlçenin merkezindeki en işlek caddelerde de tamamen çamur altında kalan işyerlerinde temizlik sürüyor.

ENKAZ KALDIRILIYOR

Selin ardından yıkılan binalarda umutlar tükenince iş makineleri devreye girdi. İlçede Ezine Çayı’nın diğer yakasında kalan yıkılan binalarda iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları karşı kıyıdan vatandaşlar merakla izliyor. Sahil Güvenlik botları da kayıp kişilere ulaşmak için kıyı şeridini tarıyor. AFAD ekipleri tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini kaydettiler.

AFAD DUYURDU: YANGINLAR VE SELLER SONRASI YARDIM KAMPANYALARI BAŞLATILDI

Türkiye'de yaşanan yangın ve sel afetleri sonrasında 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatıldı. AFAD, yedi yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaralarını da paylaştı.

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