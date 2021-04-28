Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Raşit ve Süleyman Yılmaz kardeşlerin ortak kullandığı ev ile Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazın kullandıkları eve sıçradı. Yangına itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, köyde akşam saatlerinde yangın çıktığını söyledi.

Haberi alır almaz belediye, orman işletme ve ilçe dışından gelen destek ekiplerle köye giderek söndürme çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını anlatan Yaşar, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yaşar, "İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 arabanın kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Pınarbaşı Belediyesi olarak köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Halkımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cemile Yılmaz (65) ile kayınvalidesi Fatma Yılmaz (85) olduğu öğrenildi.

AA



