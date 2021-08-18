Türkiye Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde flaş tutuklama kararı

Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde flaş tutuklama kararı

Türkiye

Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde flaş tutuklama kararı

Son dakika haberine göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 21:40 Son Güncelleme:
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Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnebolu ilçesine getirildi.

Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi’ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu" iddiasıyla tutuklandı.

Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt’ta gözaltına alınmıştı.

AA

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