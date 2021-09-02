Son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir açıklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesine teknik destek verme ihtimali üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.



