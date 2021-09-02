Son dakika... Katar Dışişleri'nden Türkiye ve Kabil Havalimanı açıklaması
Son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir açıklama yaptı.
02 Eylül 2021, Perşembe 13:20 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir açıklama yaptı.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesine teknik destek verme ihtimali üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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