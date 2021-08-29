Türkiye Son dakika: Kaybolan 17 yaşındaki genç kızdan haber geldi

Son dakika: Kaybolan 17 yaşındaki genç kızdan haber geldi

Türkiye

Son dakika: Kaybolan 17 yaşındaki genç kızdan haber geldi

Kayseri’de ve AFAD ekipleri hayvanlarını otlatmak için gittiği dağda kaybolan 17 yaşındaki B.N.O'yu buldu.

29 Ağustos 2021, Pazar 15:38 Son Güncelleme:
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Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde yaşayan B.N.O., hayvanlarını otlatmak için dün saat 17.00 sıralarında dağa çıktı. B.N.O’dan, 6 saat geçtiği halde haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve AFAD ekipleri, B.N.O’nun bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kaşka mevkisinde çok sayıda kişiyle arama yapan ekipler, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından B.N.O’ya ulaştı. B.NO., sağlık ekiplerince ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan B.N.O., hastanedeki muayenesinin ardından taburcu edildi. B.N.O’nun yolunu karıştırdığı için kaybolduğunu söylediği öğrenildi.


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