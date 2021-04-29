Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım sağ olarak bulundu.





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Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kaybolmuştu.

Havadan ve karadan aranan Süleyman'ı bulmak için Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan ve teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de seferber olmuştu.