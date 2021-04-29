Türkiye Son dakika: Kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım'dan haber geldi!

Son dakika: Kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım'dan haber geldi!

Türkiye

Son dakika: Kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım'dan haber geldi!

Son dakika haberine göre, Tokat'ta bir yaylada kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım havadan ve karadan yapılan çalışmalarla aranıyordu. Minik Süleyman sağ olarak bulundu.

29 Nisan 2021, Perşembe 17:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım sağ olarak bulundu.



Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman Yıldırım, dün akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kaybolmuştu. 

Havadan ve karadan aranan Süleyman'ı bulmak için Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan ve teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de seferber olmuştu.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Virüsten beter
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İstanbul'da AVM önünde şüpheli valiz paniği!