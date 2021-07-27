Türkiye Son dakika: Kayıp 16 yaşındaki kız çocuğundan kahreden haber! Vücudunda izler var

Son dakika: Kayıp 16 yaşındaki kız çocuğundan kahreden haber! Vücudunda izler var

Türkiye

Son dakika: Kayıp 16 yaşındaki kız çocuğundan kahreden haber! Vücudunda izler var

Aydın Didim'de 16 yaşındaki Yağmur Tayhan 2 gün önce ortadan kaybolmuştu. 'Alışverişe gidiyorum' diye evden çıkan Yağmur Tayhan ölü bulundu. Çocuğun vücudundaki izler dikkat çekti.

27 Temmuz 2021, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan ölü bulundu. Çocuğun vücudunda çok sayıda kesik izi olduğu tespit edildi

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, yol kenarındaki bir arazide ceset buldu.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KESİK İZİ

Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi. Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Cesedin bulunduğu yerin, babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi.

Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

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