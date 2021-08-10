Türkiye Son dakika: Kayıp 3 kız çocuğu Kore'ye gitmek için evden çıkmış

Son dakika: Kayıp 3 kız çocuğu Kore'ye gitmek için evden çıkmış

Türkiye

Son dakika: Kayıp 3 kız çocuğu Kore'ye gitmek için evden çıkmış

İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğundan sevindiren haber geldi. 15, 13 ve 11 yaşındaki çocukların geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirlendi. 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

10 Ağustos 2021, Salı 07:13 Son Güncelleme:
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Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu. Üç kız, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edildi.



Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlanmıyorum" dedi. 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi. 

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen kızlar, burada ailelerine teslim edildi.


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