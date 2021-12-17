Türkiye Son dakika: Kayıp 4 arkadaş Şanlıurfa'da aranırken İstanbul'da bulundu!

Son dakika: Kayıp 4 arkadaş Şanlıurfa'da aranırken İstanbul'da bulundu!

Türkiye

Son dakika: Kayıp 4 arkadaş Şanlıurfa'da aranırken İstanbul'da bulundu!

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa’da 4 çocukluk arkadaşından 4 gündür haber alınamıyordu. Ailelerinin polise kayıp ihbarı yaptığı 4 arkadaş İstanbul'da bulundu.

17 Aralık 2021, Cuma 12:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda 14 Aralık'ta sabah saatlerinden itibaren evden çıkan çocukluk arkadaşları Faysal Bilgiç (18), Furkan Uyuşmaz (18), Mehmet Doğan (17) ile Mehmet Albayrak'tan (19) 2 gündür haber alınamıyordu.



Ailelerinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 4 arkadaş, emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Sabah'ın haberine göre, Kayıp 4 arkadaş, dün gece İstanbul'da polis tarafından bulundu. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerini arayarak gençlerin bulunduğunu bildirdi. Kayıp arkadaşların Şanlıurfa'dan sıkıldığı ve İstanbul'da çalışmaya gittikleri öğrenildi. 4 arkadaşın bulunması ailelerde sevinç yarattı.

İlgili Haberler
5,5 kilo ağırlandığında tümör çıktı! Doktorlar şaşırdı! Dünyada üçüncü



Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Gündemimiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Arnavutluk’ta taşlanmıştık?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5,5 kilo ağırlandığında tümör çıktı! Doktorlar şaşırdı! Dünyada üçüncü