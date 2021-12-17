Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda 14 Aralık'ta sabah saatlerinden itibaren evden çıkan çocukluk arkadaşları Faysal Bilgiç (18), Furkan Uyuşmaz (18), Mehmet Doğan (17) ile Mehmet Albayrak'tan (19) 2 gündür haber alınamıyordu.









Ailelerinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 4 arkadaş, emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Sabah'ın haberine göre, Kayıp 4 arkadaş, dün gece İstanbul'da polis tarafından bulundu. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailelerini arayarak gençlerin bulunduğunu bildirdi. Kayıp arkadaşların Şanlıurfa'dan sıkıldığı ve İstanbul'da çalışmaya gittikleri öğrenildi. 4 arkadaşın bulunması ailelerde sevinç yarattı.







