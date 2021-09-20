Türkiye Son dakika: Kayıp ihbarı yapılmıştı! Acı haberi geldi

Son dakika: Kayıp ihbarı yapılmıştı! Acı haberi geldi

Türkiye

Son dakika: Kayıp ihbarı yapılmıştı! Acı haberi geldi

Adana'da yakınlarınca 'kayıp' ihbarı yapıldığı için aranan Hüseyin Ay'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

20 Eylül 2021, Pazartesi 23:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 50 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz halde su üstünde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce vinç yardımı ile sudan çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.

Polislerce yapılan araştırmada kimlik çıkmayan ancak üzerinde bulunan başka evraklardan isminin Hüseyin Ay olduğu ve bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ay'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA) 

İlgili Haberler
Arazi kavgasında kan aktı! Amcasını bacaklarından vurduEsrarengiz ölüm! Doktorun cansız bedeni balkonda bulundu


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Hakan Çelik
Konforla öne çıkıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Teknofest'e rekor başvuru yapıldı! Selçuk Bayraktar duyurdu