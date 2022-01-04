Türkiye Son dakika: Kayıp Yasin'i annesi öldürdü iddiası! 'Görmemesi gereken şeyler gördü'

Son dakika: Kayıp Yasin'i annesi öldürdü iddiası! 'Görmemesi gereken şeyler gördü'

Türkiye

Son dakika: Kayıp Yasin'i annesi öldürdü iddiası! 'Görmemesi gereken şeyler gördü'

Konya’nın Akören İlçesinde kayıp Yasin Şahin'den 6 yıldır haber yok. Küçük çocuğun izine rastlanılamazken ortaya şoke eden 'yasak aşk' iddiası atıldı. Bir programa bağlanan kişi, 6 yaşındaki Yasin'i annesi Ümmü Şahin'in öldürüp kuyuya attığını iddia etti. Baba Yavuz Şahin ise eşinin kendisine 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki...' dediğini anlattı. İşte o ifadeler...

04 Ocak 2022, Salı 09:36 Son Güncelleme:
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Konya’nın Akören İlçesinde o dönem 6 yaşında olan ve evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin’den yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin’in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici Ümmü Şahin’in Yasin’i öldürüp, kuyuya attığını ileri sürdü. Bağlanan izleyici, Ümmü Şahin’in kendisine, “Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Benim arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük” dediğini söylediğini anlattı.

Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

KAZI YAPILDI, İZİNE RASTLANMADI

Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanılmadı.

'YASİN'İ ANNESİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI'

Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı programa bağlanan bir izleyici önemli iddialarda bulundu. 2018 yılının Temmuz ayında Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Benim arkamdan gelmiş. Bizde onu öldürdük" dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak. Bana öldürdük dedi" diye konuştu. Bunu üzerine Yavuz Şahin'de, "Köyde 3 tane kuyu var. Üçünü de boşaltıp incelediler. Fosseptik kuyularına da bakıldı" dedi.

'YAVUZ'A ACI YAŞATACAĞIM'

Ümmü Şahin'in Yasin'in kaybolmasından 1 ay kadar önce eşinin amcasının kızı Hanife Şahin'e, "Ben Yavuz'a öyle bir acı yaşatacağım ki, kıyamette bile içerisinden çıkamayacak' dediği belirtildi. Ümmü Şahin ise, "Bir anlık öfkemle söyledim. Ben çocuğum için halen daha ağlıyorum" dedi.

Yavuz Şahin de eşinin kendisine, "Sana bir acı yaşatacağım" dediğini anlattı. Jandarmanın dosya ile ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.

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