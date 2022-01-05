Türkiye Son dakika: Kayseri'de feci kaza! Öğrencileri taşıyordu: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Kayseri'de feci kaza! Öğrencileri taşıyordu: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika: Kayseri'de feci kaza! Öğrencileri taşıyordu: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Son dakika haberine göre, Hacılar ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 20 yaralı var.

05 Ocak 2022, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.



Kayseri 'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybetti , 20 kişi de yaralandı.

Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi


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