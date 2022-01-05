Kayseri'nin Hacılar ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.









Kayseri 'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybetti , 20 kişi de yaralandı.

Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi



