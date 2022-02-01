Türkiye Son dakika: Kayseri'de korku dolu anlar! Annesini rehin aldı

Son dakika: Kayseri'de korku dolu anlar! Annesini rehin aldı

Türkiye

Son dakika: Kayseri'de korku dolu anlar! Annesini rehin aldı

Son dakika haberine göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sinir krizi geçirerek annesini rehin alan bir şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

01 Şubat 2022, Salı 21:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren T.A., bıçak ile kendisine zarar vererek annesini rehin aldı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda ikna edilen T.A., evinden alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralı T.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA)

İlgili Haberler
Çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşatmıştı! Karar verildiFeci son! Ava giden adam donarak öldü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 1 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları