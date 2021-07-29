Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki Aladağlar Milli Parkı'nda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yahyalı Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, bugün de 100 kişilik ekiple söndürülmeye çalışılıyor. Jandarmanın ise yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

Bölgede incelemede bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, "Dün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili Aladağlar Milli Parkı sınırlarındayız. Büyük geçmiş olsun. Cennet gibi bir ilçedeyiz. Burada itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve vatandaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa yangını akşama doğru kontrol altına alacağımız kanaatindeyim. Bu konuda bölgede inceleme yaptık. Şu anda ne kadar alanın yandığı ile ilgili net rakam vermek doğru olmaz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

SÖNDÜRÜLMEDEN ATILAN SİGARA İZMARİTİ ŞÜPHESİ

​Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bölgede incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, "Dün saat 11.00 itibari ile başladığı tahmin edilen, muhtemelen buraya gelen piknikçi kardeşlerimizin bir ihmali sonrasında atılmış bir sigara izmariti ile böyle bir olayın ortaya çıkmış olacağı ifade ediliyor. Net bilgiler yok ama bir sabotajdan bahsedilmiyor çok şükür, o manada içimiz rahat. O saatten itibaren Ulupınar’ımızın kıymetli muhtarının ve vefalı, fedakar insanlarının gayretleri ve çabasıyla yangının büyümemesi yönünde irade gösteriliyor. Daha sonraki süreçte Orman Bölge Müdürlüğümüz, Milli Parklar Müdürlüğümüz ve hemen yanı başında Develi ve Yahyalı’daki Kayseri Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri, daha sonra merkezden gelen desteklerle birlikte söndürülmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Olcay DÜZGÜN- Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ (DHA)



