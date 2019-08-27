Son dakika... Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli kapandı

Avrasya Tüneli içerisinde iddiaya göre bir araç yan yattı. Kaza nedeniyle tünel tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, Avrupa yakasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Avrasya Tüneli’nde iddiaya göre kontrolden çıkan araç yan yattı. Kaza nedeniyle tünelin Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Tünel girişinde araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması devam ediyor







