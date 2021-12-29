Türkiye Son dakika: Kaza yerinden geçerken fark etti...Acı tesadüf

Son dakika: Kaza yerinden geçerken fark etti...Acı tesadüf

Türkiye

Son dakika: Kaza yerinden geçerken fark etti...Acı tesadüf

Bursa İnegöl'deki kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza yerinden tesadüfen geçen Burhan Demir yerde yatan yaralılardan birinin oğlu Atakan Demir olduğunu gördü.

29 Aralık 2021, Çarşamba 15:15 Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden geçen Burhan Demir, yerde yatan yaralılardan birinin oğlu Atakan Demir (35) olduğunu görüp yanına gitti.

Alanyurt Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru giden Atakan Demir yönetimindeki 34 ECB 218 plakalı otomobil Metal Sanayii'nden yola çıkan Yasin Akil (46) yönetimindeki 16 JGU 07 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaza yerinden geçen Burhan Demir, yerde yatan yaralılardan birinin oğlu Atakan olduğunu gördü. Oğlunun yanına giden Burhan Demir, onu teselli etmeye çalıştı.

Yaralılar, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.




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