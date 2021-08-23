Türkiye Son dakika! Kazdağları'nda yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor

Son dakika! Kazdağları'nda yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor

Türkiye

Son dakika! Kazdağları'nda yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor

Son dakika haberine göre, Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde yükselen dumanları görenler itfaiyeyi aradı. Helikopter ve kara ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 10:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.


Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Fire vermeden
Rauf Tamer
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Hakan Çelik
Kiralama sektörünün yıldızları
Hakan Çelik
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: 12 yaşındaki Kübra ortadan kayboldu! Ailesinin bir tahmini var