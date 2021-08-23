Son dakika! Kazdağları'nda yangın! Ekipler yangına müdahale ediyor
Son dakika haberine göre, Kazdağları'nda orman yangını çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde yükselen dumanları görenler itfaiyeyi aradı. Helikopter ve kara ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.
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